Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Türkiye Japonya Ortak Deprem Çalıştayı' kapsamında Japonya'dan kente gelen bilim insanlarını makamında ağırladı.

DENİZLİ (İGFA) - 'Türkiye Japonya Ortak Deprem Çalıştayı' kapsamında Denizli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren bilim insanları, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Heyette, Ryukyus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aydan ve beraberindeki bilim insanları, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar ve PAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Murat Şenel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hülya Bartal ve Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit yer aldı.



Yapılan görüşmede, deprem risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen ve yürütülebilecek çalışmalar, ortak projeler ve iş birliği imkânları ele alındı. Japonya'nın deprem alanındaki tecrübesi ile Türkiye'deki güncel çalışmaların harmanlanarak Denizli özelinde atılabilecek adımlar da değerlendirildi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, 'DEPREM EN ÖNCELİKLİ KONUMUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bilim insanlarını makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konunun önemine dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, şehrin depreme karşı direncini artırmaya yönelik kararlılıklarını bir kez daha vurgulayarak, 'Deprem, ne yazık ki ülkemizin ve şehrimizin değişmez bir gerçeği. Bu gerçeği, daima öncelikli gündem olarak ele alıyor, bilimsel iş birlikleriyle şehrimizin geleceğini daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Japonya gibi depremle yaşamayı öğrenmiş bir ülkenin değerli akademisyenleriyle iş birliği içinde olmak, önemli bir adım. Bu anlamlı buluşma vesilesiyle, katkı sunan tüm değerli bilim insanlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyor, ortak akıl ve bilimin ışığında Denizli'miz için atacağımız adımların hayırlı olmasını diliyorum' dedi.



KUMSAR, 'DENİZLİ'NİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE OLACAK'



Japon heyetin, Denizli'nin geleceği ve depremselliği adına önemli bir proje olarak ifade edilebilecek olan çalışma öncesinde Denizli'ye geldiğini belirten Prof. Dr. Halil Kumsar, şehrin jeolojik yapısı üzerine kendilerinin katkı sağlayacağını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda Babadağ'da heyelan riskine karşı hazırlanan eylem planını da yine Prof. Dr. Ömer Aydan'ın önemli katkılarıyla hazırladıklarını kaydeden Prof. Dr. Kumsar, 'Bizim amacımız kentimizde herhangi bir can kaybı olmadan, büyük acılar yaşanmadan önlemlerin alınmasını sağlamak' dedi.



AYDAN, 'EVLERİMİZ BİZE YUVA OLMALI, TABUT DEĞİL'



Depreme dayanıklı yapılar inşa etmenin önemine değinen Prof. Dr. Ömer Aydan, 'Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bugün olmazsa yarın olacak. Önemli olan geçmişte yaşadığımız acı olayları tekrar yaşamamak. Evlerimiz bize yuva olmalı, tabut değil' ifadelerini kullandı. 40 yıldır Japonya'da yaşadığını ancak sık sık Türkiye'ye geldiğini belirten Prof. Dr. Aydan, Ege Bölgesi'nin de ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.