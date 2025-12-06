Doğanşehir Belediyesi, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Güzelköy Mahallesi'nde yapımına başlanan modern çocuk parkı projesi tamamlanarak hizmete açıldı.

MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik yatırım ve hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, Güzelköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni çocuk parkı, mahalle sakinlerinin ve özellikle çocukların büyük beğenisini topladı.

Başkan BAYRAM: 'Çocuklarımızın Yüzü Gülsün Diye Çalışıyoruz'

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet BAYRAM, tamamlanan parkı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çocuklar için güvenli, eğlenceli ve modern bir sosyal alan oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan BAYRAM, 'Çocuklarımızın yüzü gülsün diye, onların sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz. Güzelköy Mahallemizdeki çocuklarımız artık daha güvenli ve çağdaş bir ortamda keyifli vakit geçirebilecekler. Çocuklarımız için bu parkın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,' dedi.

Güvenli ve Eğlenceli Bir Alan

Güzelköy Mahallesi'nin ihtiyacına cevap verecek şekilde projelendirilen park, son teknoloji oyun grupları, güvenli zemin kaplaması ve yeşil alan düzenlemeleri ile donatıldı. Parkın, çocukların fiziksel aktivite yapmasının yanı sıra sosyalleşmelerine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Doğanşehir Belediyesi, tüm Güzelköy Mahallesi sakinlerini, yeni çocuk parkının sunduğu imkanlardan faydalanmaya ve keyifli anlar yaşamaya davet ediyor.