ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz ve yönetim kurulu üyeleri Demokrat Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Ayten Ercan ile görüştü.

Yaz ve Ercan görüşmede emeklilerin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Ercan, Yaz'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, Yaz da Ercan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.