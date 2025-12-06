Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı Simenli İlköğretim Okulu'nda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen kırtasiye malzemesi dağıtım etkinliğine katıldı. Başkan Genç, 'Eğitim adına attığımız her adım büyük önem taşımaktadır' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şalpazarı Simenli İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından öğrencilere okul kırtasiye malzemesi ve Trabzonspor forması dağıtıldı. Etkinliğe, Simenli İlköğretim Okulu Müdürü Nilüfer Bektaş Kara, TBB Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ziyarette okul yönetimi tarafından iletilen taleplerin değerlendirildiğini belirten Başkan Genç, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

EN BÜYÜK YATIRIM, EĞİTİM YATIRIMIDIR

Başkan Genç, 'Gençlik Meclisimiz var. Çocuklarımıza ve okullarımıza ulaşmak, onlara ilgi göstermek ve örnek olmak gerçekten çok kıymetli. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik de bu anlayışın güzel bir yansıması oldu. Okullarımız için ne yapsak azdır; çünkü en büyük yatırım, eğitim yatırımıdır. Biz belediye başkanları olarak Şalpazarı'nın her tarafını altınla kaplasak bile, bundan çok daha kıymetlisi öğretmenlerimizin elinde yetişen bir çocuğun donanımına katkı sağlamaktır. Öğretmenlerimizin emekleriyle yetişen o çocuklar inşallah yarın hem şehirlerine hem ülkelerine sahip çıkacak, hatta belki tüm insanlık için hayırlı işlere vesile olacaklardır. Bu nedenle eğitim adına attığımız her adım büyük önem taşımaktadır' diye konuştu.