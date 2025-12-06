Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yeşeren Okullar Projesi kapsamında öğrencilerle birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve kentteki yeşil alan miktarını çoğaltmak amacıyla hayata geçirilen 'Yeşeren Okullar Projesi' kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinlikleri sürüyor. İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ÇEKUD iş birliğiyle yürütülen proje, çocukların küçük yaşlarda doğayla buluşmasını hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda devam eden proje ile öğrencilerin doğaya karşı duyarlılık kazanması, ağaç sevgisinin geliştirilmesi ve daha yeşil bir Şanlıurfa'nın oluşturulması amaçlanıyor. Etkinlikler sırasında öğrencilere çevre koruma bilincine yönelik bilgilendirmeler de yapılıyor.

Toplamda şu ana kadar üç okulda gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliklerinin durağı bu kez Karaköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Etkinliğe katılan öğrenciler, fidan dikiminin çevre ve gelecek açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Proje kapsamında toplam bin adet zeytin fidanı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların aktif katılımıyla hem okul bahçelerinin yeşillendirilmesini hem de çevre farkındalığı yüksek bir neslin yetişmesini hedefliyor.