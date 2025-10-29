Ordu'da suda yaşanan kayıp kaçak oranı yüzde 56'dan yüzde 34 seviyesine düşürüldü. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), kuraklık tehlikesinin yaşandığı bu dönemde bünyesinde bulundurduğu teknolojik cihazlarla 6,5 yılda 17 milyon 477 bin metreküp su israfını önleyerek belediye bütçesine 700 milyon TL'de tasarruf sağladı.

ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana hız kesmeden çalışan OSKİ, Ordu'nun su alanında yarınlarını garanti altına alacak yatırımlara imza atmaya devam ediyor. 6,5 yıllık süre zarfında vatandaşların nitelikli suya kavuşması, yaşanması muhtemel kuraklığa karşı alınan önlemler, su alma yapılarının iyileştirilmesi ve sondaj kuyularının açılması gibi tarihi yatırımları hayata geçiren OSKİ, mevcut hatlarda yaşanan arızaların tespiti için de yoğun bir çalışma yürütüyor.

17 MİLYON 477 BİN METREKÜP SU İSRAFI ÖNLENDİ

Bünyesinde bulundurduğu son teknolojik araç ve gereçlerle kayıp ve kaçak kontrolleri gerçekleştiren OSKİ, bu çalışmalarla sonucunda kayıp kaçak oranını yüzde 56'dan yüzde 34 seviyelerine çekti. Yapılan bu çalışma ile 17 milyon 477 bin metreküp su kaçağının önüne geçilmiş oldu. OSKİ, kuraklık tehlikesinin yaşandığı bu dönemde yaptığı bu hayati çalışmalarla 700 milyon TL'de tasarruf elde etti.