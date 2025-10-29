Gümüşhane'de düzenlenen 'Karadeniz Bölgesinde Yılın Enleri' programında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Karadeniz illerinin ortak kültür ve hedeflerle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Genç, ödülü Trabzon halkı adına aldığını söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Haberci Dergisi tarafından düzenlenen 'Karadeniz Bölgesinde Yılın Enleri' programında 'Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Gümüşhane'de düzenlenen ödül törenine, Başkan Genç'in yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede, bölgeye katkı sunan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, cumhuriyetin 102. yılına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Bugün çok güzel bir günün arefesindeyiz. Yarın inşallah Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yılını hep birlikte kutlayacağız. Bu vesileyle bizlere özgür, onurlu bir vatan bırakan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Biz Karadeniz'in insanlarıyız. Trabzon'da, Gümüşhane'de, Bayburt'ta, Rize'de, Giresun'da, Ordu'da aynı kültürü, aynı hissiyatı yaşıyoruz. Bu nedenle Karadeniz'i bir bütün olarak görmeli, bölgesel vizyonla hareket etmeliyiz.'

ÖDÜLÜ TRABZON HALKI ADINA ALDI

Başkan Genç, aldığı ödülün kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu ödül sadece bana değil, Trabzon halkının emeğine ve Karadeniz insanının çalışkanlığına verilmiş bir takdirdir. Bu anlamlı ödülü tüm hemşehrilerim adına alıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'