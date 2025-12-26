Marmara Park AVM, perakende sektörünün en özel günlerinden biri olan 12 Aralık Mağazacılar Günü kapsamında, mağaza çalışanlarına ve tüm ekiplerine özel bir kutlama gecesi düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - 11 Aralık Perşembe günü, AVM kapanışının ardından gerçekleşen etkinlikte Marmara Park ailesi, tüm ekiplerin yıl boyunca verdikleri emek ve özveriyi onurlandırmak ve teşekkür etmek mahiyetiyle büyük bir organizasyon gerçekleştirdi.

Gecenin açılışı, DJ Cihan Abla'nın 90'lar temalı enerjik performansı ile yapılırken; nostaljik müzikler, özel sahne ve ışık tasarımlarıyla desteklenen atmosfer, katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Kurulan eğlence alanları, deneyim noktaları ve sürprizyılbaşı hediyeleriyle gece boyunca birlik ve paylaşım duygusu ön plana çıktı.

Bu özel buluşma, yalnızca bir kutlama değil; Marmara Park'ın insan odağını, ekiplerine duyduğu güveni ve takım ruhuna olan inancını güçlü bir şekilde yansıtan anlamlı bir teşekkür niteliği taşıdı. Yıl boyunca yoğun tempoda çalışan tüm ekiplerin, emeklerinin çok değerli olduğunu hissettirmek, güçlü bir şekilde altını çizmek adına organize edilen bu gecede motivasyon dolu anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Marmara Park AVM ve Ece Türkiye Pazarlama Müdürü Selma Birinci, ekiplerin Marmara Park'ın başarısındaki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Marmara Park olarak, perakendeyi yalnızca mağazalar ve markalar üzerinden değil, bu deneyimi her gün sahada var eden güçlü ekipler üzerinden okuyoruz. Mağaza çalışanlarımızın özverisi, hizmet kalitesine kattıkları değer ve ziyaretçilerimize sundukları samimi deneyim, Marmara Park'ı bugün olduğu noktaya taşıyan en önemli unsurlardan biri. Bu başarıda emeği olan Marmara Park ailesinin her bir üyesine içtenlikle teşekkür ediyoruz.'

Marmara Park AVM, ekiplerine verdiği değeri ve 'birlikte başarma' kültürüne olan inancı ile birlikte perakende sektöründe insan odaklı yaklaşımını bu özel geceyle bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu.