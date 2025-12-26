Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve MÜSİAD Bursa iş birliğiyle düzenlenen 'Kooperatif Çalıştayı'nda, konut ve iş yeri ediniminde faizsiz finans ile entegre yeni nesil kooperatif modelleri ele alındı. Program akademisyenler, saha uzmanları ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUİMER) ile MÜSİAD Bursa Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Kooperatif Çalıştayı: Uygulamalar ve Yeni Yaklaşımlar' etkinliği, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerini ve sektör uzmanlarını Bursa'da buluşturdu.

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile akademi dünyasından isimlerin katıldığı programda, artan maliyetler ve finansmana erişim sorunlarına karşı kooperatifçilik sisteminin modern uygulamaları masaya yatırıldı.

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, açılış konuşmasında kooperatifçiliği sadece teknik bir yapı olarak değil, bir medeniyet mirası olarak nitelendirdi. Şenocak, 'Çözüm, 'Ben' değil 'Biz' diyebilenlerin kurduğu sistemlerde, yani kooperatiflerde. Faize dayalı modellerin tıkandığı bir dünyada, İslami finans ilkeleriyle öz kaynaklarımızı birleştirerek çözüm üretmek zorundayız. Bu çalıştaydan çıkacak sonuçların sahada uygulanmasını hedefliyoruz' dedi.

BUİMER Müdürü Doç. Dr. Mücahit Özdemir ise akademik bilgiyi iş dünyasının pratiğiyle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Özdemir, 'Bu çalıştayda konut ve iş yeri edinimi odak noktası. Ancak kooperatifçilik yalnızca inşaattan ibaret değil; tarım ve sosyal alanlarda da uygulama fırsatları var. Programımızı interaktif bir müzakere ortamı olarak tasarladık' dedi.

Çalıştayda teknik oturumlar da yapıldı. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Saraç'ın başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda, kooperatif sistemlerinin yapısı ve İslami finans ekosistemindeki rolleri tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden Dr. Tarık Akın'ın yönettiği ikinci oturumda ise konut ve iş yeri edinimine yönelik pratik modeller ele alındı.

Etkinliğin son bölümünde sosyal kooperatifçilik ve kadın girişimciliği üzerinde duruldu. Prof. Dr. Emel İştar Işıklı, toplumsal kalkınmada kadın kooperatiflerinin önemine değinirken, Mehmet Koca sahada uyguladıkları sosyal kooperatifçilik modellerini katılımcılarla paylaştı.

Program, BUÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in genel değerlendirmesi ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.