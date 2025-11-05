Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in fındık bahçelerinde verimi arttırmak amacıyla başlattığı Fındık Verimliliği Projesi (FINVER) kapsamında, fındık bahçelerine toprak altı damlama sulama sistemi kuruluyor.

ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinin tarım şirketi ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen proje ile fındıkta yüzde 100'e varan verim artışı hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulan sistem sayesinde su, doğrudan bitkinin kök bölgesine ulaştırılacak. Böylece hem su tasarrufu sağlanacak hem de bitki beslenmesi ve ürün kalitesi önemli ölçüde iyileşecek. Ordu'nun belirlenen pilot bölgelerinde başlatılan çalışmaların, üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda yaygınlaştırılması planlanıyor.

VERİMDE ÖNEMLİ ARTIŞ SAĞLIYOR

Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu, uygulamanın bölge tarımı açısından bir dönüm noktası olacağını belirterek şunları söyledi:

'Toprak altı damlama sulama sistemi sayesinde su ve gübre doğrudan kök bölgesine ulaştırılıyor. Bu da kaynak kullanımında tasarruf sağlarken, bitkinin beslenme etkinliğini artırıyor. Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor. Kullanım etkinliği açısından yüzde 100'e varan verim artışı elde etmek mümkün.'

Özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık dönemlerinde sistemin önemine dikkat çeken Ziraat Mühendisi Kurucu sözlerine şöyle devam etti:

'Bu sistemle toprakta düzenli nem seviyesi korunabiliyor. Suyun kontrollü ve doğrudan kök bölgesine verilmesi, su kayıplarını minimuma indiriyor, bitki gelişimini dengeliyor. Bu da doğrudan ürün kalitesine ve miktarına yansıyor.'