Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Şehzadeler ilçesinde yayalara ayrılmış sevgi yollarını kullanan motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, yayalara ayrılmış yolları kullanan sürücülere karşı denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Şehzadeler ilçesi Çimentepe Caddesi'nde yapılan denetimde Trafik Zabıtası ekipleri yaya yollarına araç park eden ve yaya yollarını kullanan sürücüler denetlendi. Ekipler bazı sürücüleri uyarırken bazı sürücülere ise yaptırım cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerin devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı Zabıta Personeli Mücahit Uçar, denetimlerin vatandaşların kendilerine ayrılmış olan yollarda güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Denetimlerde sürücülerin uyarıldığını, gerekli durumlarda ise cezai işlem uygulandığının bilgisini verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Uçar, vatandaşların yaya güvenliğinin sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.