Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in turizme kazandırdığı Fatsa Fener Adası, kentin yeni gözde rotası oldu. Adaya artan ilgi karşısında ziyaretçilerin tekne seferlerini bekleme süresini daha konforlu geçirebilmeleri amacıyla Fatsa Limanı'nda yeni bir sosyal tesis inşa edildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in turizme kazandırdığı Fatsa Fener Adası, kentin yeni gözde rotası oldu. Adaya artan ilgi karşısında ziyaretçilerin tekne seferlerini bekleme süresini daha konforlu geçirebilmeleri amacıyla Fatsa Limanı'nda yeni bir sosyal tesis inşa edildi.

Her geçen gün adaya artan ilgi karşısında ziyaretçilerin bekleme süresini daha konforlu geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi, tekne seferlerinin kalkış noktası olan Fatsa Limanı'nda yeni bir sosyal tesis inşa etti.

Toplam 100 kişilik sosyal tesis hem seyahat öncesi hem de sonrası misafirlere dinlenme imkânı sunarak Fatsa turizmine önemli bir katkı sağlayacak.

Sosyal tesiste çay ve kahve gibi sıcak içeceklerin yanı sıra, taze balık ve çeşitli yiyecekler de yer alacak. Tesis, Fener Adası'nın yanı sıra bölgeye ayrı bir atmosfer ve cazibe katacak.

YENİ YATIRIMLARLA ŞEHİR TURİZMİNE İVME KAZANDIRILIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgeye kazandırdığı yeni yatırımlarla hem şehir ekonomisine hem de turizm potansiyeline ivme kazandırmayı sürdürüyor.