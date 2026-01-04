Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen Engelsiz Taksi uygulaması, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. En temel ihtiyaçlardan biri olan ulaşıma erişimi kolaylaştıran bu uygulama, vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da vatandaşlar Engelsiz Taksi'ye Ordu Büyükşehir Belediyesini bir telefon ile arayarak ulaşabiliyorlar. Özel donanımlı araçlar sayesinde tekerlekli sandalye kullanan, yürümekte zorlanan ya da toplu taşımadan faydalanamayan engelli bireyler; hastaneye, kamu kurumlarına ve sosyal alanlara güvenle ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti tamamen ücretsiz sunarak engelli vatandaşların ve ailelerinin yükünü bir nebze olsun hafifletiyor.

Engelsiz Taksi ile yalnızca mesafeler değil, engeller de ortadan kalkıyor. Engelsiz Taksi uygulamasından yararlanan vatandaşlar, kendilerini yalnız hissetmediklerini ve Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu dile getiriyor.

KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Taksi uygulaması ile engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlarken, 'engelsiz bir şehir' hedefi doğrultusunda hizmet vermeye kararlılıkla devam ediyor.