Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı 18 ilçede eş zamanlı olarak yürüttüğü yoğun mücadeleyle vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.
TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı 18 ilçede eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarla ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçti. Yapılan müdahaleler sonucunda kent genelinde ulaşıma kapalı yol kalmadı.
BUZLANMAYA KARŞI ÖNLEM ALINIYOR
Gece gündüz sahada görev yapan ekipler, yol açma, temizlik ve buzlanmaya karşı önleyici çalışmalarını sürdürürken; sahada 48 araç ve 68 personel görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası buzlanmalara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isterken, ekiplerin 7/24 esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.