Ordu Büyükşehir Belediyesi üretimi teşvik etmek amacıyla 6 yılda 4 milyon 580 bin sebze fidesini vatandaşlara dağıttı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla son 6 yılda 4 milyon 580 bin sebze fidesini vatandaşlarla buluşturdu. Belediye bünyesinde kurulan Fide Üretim Tesisi’nde tohumdan yetiştirilen fideler, 50 binin üzerinde üreticiye ulaştı. Maruldan domatese, brokoliden patlıcana kadar milyonlarca fide toprakla buluştu.

FİDE ÜRETİM TESİSİ KURULDU

Öncesinde satın alarak sebze fidelerini temin eden Ordu Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Fide Üretim Tesisi ile fideleri tohumdan üretmeye başladı. Yapılan bu uygulama fide maliyetinde 4 kat tasarruf sağlanırken 2019 yılından bu yana üretimi yapılan 4 milyon 580 bin fide 50 binin üzerinde kişiye dağıtıldı.

MİLYONLARCA FİDE TOPRAK BULUŞTU

Yaz ve kış aylarında üretilmesi amacıyla vatandaşlara maruldan bibere patlıcandan domatese milyonlarca fide 50 binin üzerinde üreticiye ulaştı. Bu yıl bir ilki de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi karnabahar, brokoli ve beyaz baş lahana gibi yeni ürünleri de üreticilerle buluşturdu.

GELENEK HALİNE GELEN FİDE DAĞITIMI VATANDAŞIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesinin bir gelenek haline getirdiği fide dağıtımları vatandaşlarında beğenisini kazandı. Yapılan fide dağıtımları her dönem de büyük ilgi gördü.