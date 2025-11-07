Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde 4 bin 856 metrekarelik yeni park ve koşu yolunu hizmete sundu. Park, çocuklardan yaşlılara tüm mahalle sakinleri için sosyal bir buluşma noktası olacak.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde '30 Ağustos Zafer Parkı ve Koşu Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışını vurgulayarak, ilçede kreşler, parklar ve sabah-gece çorba hizmetleri gibi birçok sosyal hizmetin sürdüğünü söyledi.

Mahallelerdeki parkların bir buluşma noktası haline gelmesini arzuladıklarını belirten Başkan Özdemir, 'Ailelerin televizyon karşısında vakit geçirmemesi, yaz aylarında buraya gelip komşularıyla sohbet etmeleri, çocukların sosyalleşmeleri ve oyun oynamalarını istiyoruz. Tüm parklarımızda bu farkı oluşturmak için çalışıyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde yeni bir yaşam alanı kazandırmanın keyfini yaşıyoruz' dedi.

Başkan Özdemir, parkın mahalle sakinleri için buluşma noktası olmasını hedeflediklerini belirterek, '4 bin 856 metrekarelik alanda 4 bin 700 metrekare yeşil alan, çocuk oyun grupları ve spor alanları bulunuyor. Hedefimiz yılbaşına kadar Nilüfer'de 7 yeni parkı daha açmak' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, altyapı çalışmalarına değinerek, 'Bu park sadece yeşil alan değil, aynı zamanda komşuluk ilişkilerini güçlendiren bir alan. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise Türkiye'de daha önce yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 olan yeşil alan miktarı, sonradan yüzde 45'e çıkarıldığını belirterek, 'İçindeki en önemli paylardan bir tanesi de yeşil alan miktarının arttırılmasıdır. Yeşil alan miktarını arttıracağız. Çocuk oyun alanlarını arttıracağız. Kreş, bakım, hasta bakım, yaşlı huzur evlerini arttıracağız. Yani bu ülke, erkekler için askerlik yapma hizmetiyle, kadınlar için çalışarak, üreterek ailenin birliğini, bütünlüğünü sağlayarak 30 yıl, 35 yıl hizmet etmiş olan insanların, geriye kalan kısmında da sağlıklı bir çevrede yaşamını sağlamamız gerekiyor' dedi.

Parkların sosyal yaşamın merkezi olduğunu belirten Zeybek, 'Çocuklar bu parkta arkadaşlık kuracak, mahalle kültürünü yaşayacak ve yaşlılarımız için sağlıklı bir çevre sağlanacak. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Yeni açılan Zafer Parkı ve Koşu Yolu, bölge halkının kullanımına sunuldu ve mahallede sosyal yaşamın güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.