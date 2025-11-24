Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 Eylül Stadyumu'nun yıkıldığı alanda yapılan 'Milet Bahçesi' inşaatında incelemelerde bulundu.

ORDU (İGFA) - Başkan Güler çalışmaların yoğun bir şekilde ilerlediğini belirterek 'İnşallah bir sene içerisinde peyzaj çalışmalarına geçilmiş olacak' dedi.

19 Eylül Stadyumu'nun yıkıldığı alanda inşa edilen ve altında 2 bin araçlık otopark bulundurulacak olan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Şehrin merkezinde yıllardır ihtiyaç duyulan otopark ve sosyal yaşam alanı sorununa çözüm üretmesi beklenen Millet Bahçesi genişletişmiş kapasitesi ve kapsamlı peyzaj alanlarıyla Ordu'nun çehresini değiştirmeye hazırlanıyor.

'ORDU TRAFİĞİ RAHATLARKEN YAŞAM KALİTESİ DE YÜKSELMİŞ OLACAK'

Sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla birlikte şehrin yaşam kalitesinin artacağını söyledi.

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Burada yoğun bir çalışma var. Buradaki çalışmayı daha öncesinde durdurmuştuk. Buradaki otopark 416 araç alacakken çalışmalarımız ile 2 bin araçlığa çıkarmıştık. Burası ile birlikte bir rahatlama meydana gelmiş olacak. İnşallah bir sene içerisinde burada peyzaj çalışmalarına geçilmiş olacak. Ordu trafiği rahatlarken yaşam kalitesi de yükselmiş olacak. Komşularımızın da bunu anlayışla karşılaması lazım. Çünkü burada çok büyük bir iş yapılıyor. Burada koskoca bir stadyum kalktı, artık millet bahçesi, yaşam merkezi haline gelecek. Çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.'

ORDU'NUN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Öte yandan trafik ve otopark konusunda uzun süredir yaşanan sorunları çözmeyi vaat eden Millet Bahçesi, aynı zamanda yürüyüş yolları, yeşil alanları ile Ordu'nun yeni buluşma noktası olacak.