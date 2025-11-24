Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınlara yönelik şiddetin insanlık onuruna yapılan en büyük saldırılardan biri olduğunu belirterek 'Kadınlarımızın hak ve adalet mücadelesinde yanlarındayız' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen bu özel günün, tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetin farklı şekillerde hâlâ sürdüğünü hatırlattığını söyleyen Özel, meselenin küresel ölçekte ciddi bir insanlık sorunu olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin; insan onurunu zedelediğini, aile yapısını sarstığını ve toplumun temel değerlerine zarar verdiğini belirten Özel, Peygamber Efendimiz'in 'Kadınlar Allah'ın sizlere emanetidir' sözünü hatırlatarak kadınların korunmasının hem inancın hem de insanlık değerlerinin bir gereği olduğunu ifade etti.

'TOPLUMSAL VİCDANA YÖNELMİŞ BİR SALDIRIDIR'

Şiddetin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını dile getiren Başkan Özel, kadınların yaşam hakkına, onuruna ve emeğine yönelen her saldırının toplumun ortak vicdanını hedef aldığını söyledi. Kadına yönelik şiddetin karşısında durmanın hem devletin hem de toplumun temel görevi olduğuna dikkat çeken Özel, 'Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, onların hak ve adalet mücadelesinde daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyorum' sözlerine yer verdi.

Başkan Özel, mesajının sonunda kadına yönelik şiddete karşı toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, 'Kadına yönelik şiddete karşı; hep birlikte, omuz omuza güçlü bir toplum için mücadele etmeye devam edeceğiz' dedi.