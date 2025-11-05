Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir taş ocağında meydana gelen göçükte, bir kamyon şoförü ile bir iş makinesi operatörü göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Fatsa'da özel bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi.

Ordu Valisi Muammer Erol, göçük altında iki işçinin kaldığını, ekiplerin arama çalışması başlattığını açıkladı

Kurtarma çalışmalarını olay yerinde takip eden Vali Erol, 20'ye yakın iş makinesinin bölgede olduğunu, AFAD, UMKE, jandarma ve 112'in ekiplerinin çalıştığını bildirdi.

Ordu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, 'Fatsa ilçemizdeki özel bir taş ocağında meydana gelen elim olayda göçük altında kalan kamyon şoförü ve iş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları, Valimiz Sayın Muammer Erol'un nezaretinde arama-kurtarma ekipleri ve iş makineleriyle sürdürülüyor. Temennimiz, işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasıdır. Dualarımız ve tüm kalbimizle oradayız' ifadeleri yer aldı.

