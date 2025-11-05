Bursa'nın Kestel ilçesinde afet direncini artırmaya yönelik 'Telsiz Role Sistemi' tanıtıldı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kesintisiz iletişim ağı kurduklarını, muhtarlara telsiz vereceklerini ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından Kestel ilçesini afetlere daha dirençli hale getirmeyi hedefleyen 'Telsiz Role Sistemi Teslim ve Tanıtım Töreni' gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen törende konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, iletişim krizini aşmak ve ilçemizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için önemli bir adım attıklarını belirtti.

'Bugün burada kırsal ve merkez mahalle muhtarlıklarımız ile altıncı iletişim sistemimizi devreye alıyoruz' diyen Başkan Erol, 'Kesintisiz ve bağımsız bir iletişim ağı kurduğumuzu duyurmak isterim. Tüm muhtarlarımıza telsizlerini teslim edeceğiz. Kullanım eğitimini verecek ve her üç ayda bir tekrardan takip edeceğiz. Bu sayede özellikle ilk müdahale saatlerinde iletişimin aksamamasını sağlamış olacağız' diye konuştu.

Başkan Erol konuşmasında şunları kaydetti:

'Hatırlarsınız, geçtiğimiz dönemde yangın söndürme amaçlı su tankerlerini, köylerimize otuz kırsal mahallemize dağıtmıştık. Bu tankerlerle beraber iletişim ağımızı kullanarak erzak ve erken müdahale için ciddi şekilde artırmış olacağız. Diğer taraftan, yalnızca iletişim değil, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızda da Kestel'i afetlere karşı dirençli hale getirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Beş merkez mahallemizde matik çalışmalarına başladık. Büyük aile çay bahçesine yaklaşık yirmi bir metrekarelik bir afet konteyneri koyduk. İnşallah, şu an içindeki çalışmalar devam ediyor. O da bittikten sonra tekrar onu basınımızın ve halkımızın önünde sunacağız. Bunlarla beraber, özellikle dere yataklarının kontrol altına alınması, taşkın riskinin azaltılması ve mevcut yapıların güçlendirilmesi ile ilgili önemli adımları da atmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarda yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alıyoruz. Amacımız her yerelde güçlü, hazırlıklı ve afetlere karşı dayanıklı bir Kestel inşa etmek. Bu yolda aldığımız her adım, vatandaşımızın can ve mal güvenliği içindir. Evet, afetlere karşı daha dirençli, hazırlıklı ve dayanıklı bir şehir haline getirilmesi için bu vizyonla çalışmaya devam edeceğiz. Katılmanız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun'