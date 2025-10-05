Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesi Doğlu Mahallesi'ni sıcak asfalt ile buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Ulubey ilçesinde sahada olan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede gerçekleştirildiği sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak Doğlu'ya konforlu ulaşım getirdi.

MUHTAR GENÇ'TEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri adına Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden Doğlu Mahallesi Muhtarı Aytekin Genç şöyle konuştu:

'Yolumuz sıcak asfalt ile buluştu. Yolumuzun önemi büyük bir yol. Ulubey'i Altınordu'ya bağlayan ikinci çevre yolu diyebiliriz. Bu yolda yapmış oldukları hizmet dolayısıyla Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.'

Mahalle sakinleri de çalışmalar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

BİRÇOK MAHALLEYE HİTAP EDİYOR

Doğlu Mahallesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmaları sadece mahalle halkı için değil, çevre mahalleleri için de büyük önem taşıyor. Güzergah Ulubey ilçe merkezi, Yeni Mahalle, Fındıklı'nın yanı sıra Altınordu ilçesine bağlı Kayadibi, Akkese, Çavuşlar, Öceli, Teyneli ve Kökenli Mahallerinin de ulaşımını kolaylaştırdı.