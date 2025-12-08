Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kent genelindeki hizmet hızını ve verimliliğini artıracak önemli bir adım daha attı.

ORDU (İGFA) - Başkan Güler'in talimatıyla yıl sonuna kadar 350 araca ulaşması hedeflenen hizmet filosu, sadece bir hafta içerisinde 25 yeni araç ve iş makinesiyle daha güçlendi. Son alınan 15 araçla birlikte Büyükşehir'in hizmet filosu 340 araca ulaştı.

KİRALAMA YOK, İHALE MALİYETİ YOK - TAMAMEN ÖZ KAYNAK

Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kendi kendine yeten belediye' vizyonu doğrultusunda hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kiralama ya da yüksek maliyetli ihaleler yerine, tamamen öz kaynakla araç envanterini genişleterek hem maliyetleri düşürüyor hem de hizmet hızını artırıyor.

Bu kapsamda belediye envanterine 15 yeni iş makinesi daha katıldı ve araç filosu 340'a yükseldi. Böylece Büyükşehir'in sahadaki hizmet gücü önemli ölçüde arttı.

1 HAFTADA 25 ARAÇLIK REKOR ARTIŞ

Geçtiğimiz günlerde hizmete alınan 10 iş makinesinin ardından, bir hafta geçmeden 15 yeni aracın daha filoya eklenmesiyle Büyükşehir, kısa sürede 25 araç ve iş makinesini bünyesine kazandırmış oldu.

19 İLÇEDE HİZMET KAPASİTESİ ARTACAK

Genişleyen araç filosu sayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi altyapı, yol yapım ve bakım, çevre düzenleme, temizlik, kırsal hizmetler başta olmak üzere 19 ilçede hizmet verme kapasitesini her geçen gün daha da yukarı taşıyacak.