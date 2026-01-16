Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Karnelerini Başkan Güler'in elinden alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

ORDU (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Ordu'da da karne dağıtım töreni düzenledi. Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu-Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Kapıda çiçekle karşılanan Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sınıfta tek tek öğrencilere karnelerini dağıttı. Başkan Güler, karne heyecanı yaşayan çocuklarla sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu.

'KARNELERİNİ ALAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Karne töreni sonrası sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Başkan Güler, şu ifadeleri kullandı:

'Bir dönem boyunca evlatlarımızın eğitimi için üstün fedakarlık gösteren öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Özveri ile yavrularını okullara gönderen velilerimize müteşekkirim. Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor, tatilde aileleri ile birlikte eğlenceli ve hoşça vakit geçirmelerini diliyorum.'