Keçiören Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yeşil alanları güçlendirmek amacıyla park ve bahçelerde larva mücadelesi ile bordo bulamacı uygulamalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda halk sağlığını korumaya ve bitki sağlığını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mevsim şartlarına bağlı olarak planlanan program kapsamında larva mücadelesi ve bordo bulamacı uygulamalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Mart ayında başlatılan larva mücadelesinin kasım ayına kadar kesintisiz devam etmesi planlanıyor. Çalışmalarla özellikle yaz aylarında artış gösteren karasinek ve sivrisinek popülasyonunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. İlçe genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda yürütülen uygulamalarda çevresel faktörler ve meteorolojik veriler dikkate alınıyor.

Larva mücadelesi kapsamında, bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olabilecek sinekler henüz yumurta aşamasındayken kaynağında etkisiz hale getiriliyor. Böylece vektörlerin ergin hale gelmeden kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Öte yandan ilkbahar döneminde park ve bahçelerde bordo bulamacı uygulamaları da sürdürülüyor. Bitkileri ani sıcaklık düşüşleri, erken don riski ve mantari hastalıklara karşı korumak amacıyla yapılan uygulamaların, bitkilerin daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye ekipleri, hem halk sağlığını korumaya yönelik larva mücadelesinin hem de bitki sağlığını destekleyen uygulamaların yıl boyunca belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti.