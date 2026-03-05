Artvin Valisi Turan Ergün, KYK yurdunda üniversite öğrencileriyle iftar yaptı ve talepleri dinledi.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Vali Ergün beraberindeki eşi Hülya Ergün ve İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Çiçek Nene Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

İftar öncesi öğrencilerle birlikte tabildot kuyruğuna girerek yemek alan Vali Ergün ile eşi Hülya Ergün, öğrencilerle aynı masada iftarını açtı.

Yemek boyunca öğrencilerle keyifli sohbet eden Ergün çifti, masadaki öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Öğrencilerin sorun ve taleplerini de dinleyen Vali Ergün, öğrencilerin eğitim hayatı, dersleri, yurt şartları ve gelecek hedeflerine dair düşüncelerini alarak, bazı tavsiyelerde bulundu ve başarı dileklerini iletti.

Ergün çifti, yurttan ayrılmadan önce öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.