Ege Bölgesi'nde kış turizminin yükselen yıldızı Denizli Kayak Merkezi ile kentin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yenilenen yüzleri ve kışa özel atmosferleriyle 17 Ocak Cumartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli merkeze 75 kilometre uzaklıkta, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde, 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ eteklerinde yer alan merkez; hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap eden pistleri, doğal kar kalitesi ve modern tesisleriyle kış tatili arayanların yeni adresi olmaya devam ediyor. Kuzey ve kuzeybatı yönelimli yamaçları sayesinde toz ve kristal kar yapısına sahip olan merkez, özellikle snowboard tutkunları için de ideal bir ortam sağlıyor.



2026 YILINDA DA KAYAK SEVERLER AKIN EDECEK



Günübirlik tesisleri, altyapı olanakları ve doğal topoğrafyasıyla öne çıkan Denizli Kayak Merkezi, kalabalık büyük kayak merkezlerine alternatif arayanlar için hem ekonomik hem de keyifli bir seçenek sunuyor. Şehir stresinden uzak, doğayla iç içe bir kış deneyimi yaşamak isteyenler için Bozdağ, bu sezon da cazibesini koruyor.



DENİZLİ TELEFERİKLE ZİRVEYE YOLCULUK



Denizli'nin kış turizmine katkı sağlayan bir diğer önemli noktası ise Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası. Kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete giren teleferik, ziyaretçileri 1.500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na güvenli ve konforlu bir yolculukla ulaştırıyor. Yaz aylarında serin havası, kış aylarında ise bembeyaz manzarasıyla dikkat çeken yayla, doğaseverlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Yemyeşil doğası ve eşsiz manzara, fotoğraf tutkunlarına da görsel bir şölen sunuyor.