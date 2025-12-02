Konya Selçuklu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleceğin yönetici adaylarına Selçuklu'nun yerel yönetim başarısını anlattı.

Selçuklu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısına Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri öğrencileri de tecrübe paylaşımı kapsamında katılım sağladı.

Belediye çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı bulan öğrenciler toplantıya ayrı bir renk kattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, toplantıda öğrencilere meclisin işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Öğrencilerden gelen soruları da tek tek yanıtlayan Başkan Pekyatırmacı, yerel yönetim süreçlerine ilişkin merak edilen konuları açıkladı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,' KONYA'DA İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA NETİCESİNDE GÜZEL HİZMETLER ORTAYA ÇIKIYOR'

Selçuklu Belediyesi'ni ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Şehrimize hizmetleri 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışı ile yürütüyoruz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere merkez ilçe belediyeleri olarak ve yine merkez dışındaki belediyelerle de birlikte hep istişare halinde, projelerimizi, planlarımızı ve yapacağımız hizmetleri birlikte kararlaştırıyoruz ve her zaman birlikte hareket ediyoruz. Bir görev paylaşımı, işbirliği yapıyoruz. Bazen birbirimizin yükünü alıyor, bazen ihtiyacımız olduğu anda destek alıyoruz. Buradaki ana hedefimiz hemşehrilerimize her noktada hizmet edebilmek ve her noktada onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek. O yüzden Konya'da belediyecilik noktasında çok verimli çok güzel neticeler ortaya çıkıyor. Elhamdülillah bizim Konya'daki en büyük avantajımız birlik beraberliğimiz ve birlikte hareket etmemiz ve bu işbirliği dayanışma neticesinde de güzel hizmetlerin ortaya çıkması ' dedi.

Başkan Pekyatırmacı konuşmasını, 'İnşallah bundan sonraki süreçte, okul süreciniz bitecek. Akademik yönden, buradaki süreçler tamamlanacak ve ondan sonra iş hayatına atılacaksınız. Yeni dönemde okul sonrası iş hayatında da hepinize başarılar diliyorum. İnşallah herşey gönlünüzce olsun diyor. Değerli hocalarımıza da bugün burada oldukları için teşekkür ediyorum.' sözleri ile tamamladı.

Ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.