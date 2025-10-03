Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Önder Can Spor Kulübü yetkilileri ve karate öğrencilerini makamında ağırladı. Kulüp 100 öğrenciye karate eğitimi veriyor. Yetkililer, Mercan'ın spora ilgisinden ötürü teşekkür etti. Mercan, sporun çocukların gelişimi için önemini vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Önder Can Spor Kulübü yetkilileri Ender Arda, Hamdi Çevik ve Meltem Şahin ile karate öğrencilerini makamında ağırladı.

Kulüp yetkilileri, yaklaşık 100 öğrenciye karate eğitimi verdiklerini belirterek Kaymakam Mercan'ın spora ve öğrencilere gösterdiği ilgi, samimiyet ve destekten dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Aziz Mercan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sporun çocukların gelişimi için önemine dikkat çekti.