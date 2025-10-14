Dünya genelinde ödüllü bir CFD platformu olan Mitrade, Güney Afrika'da FSCA lisanslı Fridah Asset Managers'ı satın aldı. Bu adım, Mitrade'in MENA ve LATAM bölgelerindeki büyüme stratejisini güçlendirecek. Şirket, 800'den fazla finansal araca erişim sunuyor.

PRNewswire / LIMASSOL, KIBRIS (İGFA) - Ödüllü CFD ticaret platformu Mitrade, Güney Afrika Finans Sektörü Davranış Otoritesi (FSCA) tarafından düzenlenen lisanslı bir Finansal Hizmetler Sağlayıcısı (FSP) olan Fridah Asset Managers Pty Ltd'yi satın aldı. Mitrade Markets Pty Ltd olarak yeniden adlandırılacak olan şirket, Mitrade'in beşinci düzenleyici lisansını temsil ediyor ve Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki küresel genişleme stratejisini daha da güçlendiriyor.

Bu satın alma, Mitrade'in özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ve Latin Amerika (LATAM) olmak üzere gelişmekte olan pazarlara ulaşmaya yönelik uzun vadeli stratejisinde kritik bir rol oynamaktadır. Finance Magnates'in 2025 ikinci çeyrek Intelligence Raporu'na göre, Asya küresel CFD ticareti faaliyetlerine liderlik etmeye devam ederken, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan bölgelerin katılımı artarak perakende sektörünün daha geniş katılımını ve mobil öncelikli ticaret erişimine olan ilginin arttığını yansıtıyor.

'Değişken bir makroekonomik ortamda, lisanslı yetki alanlarında esnek bir altyapı oluşturmak, sürdürülebilir bir şekilde büyümenin yoludur,' dedi, Mitrade Başkan Yardımcısı, Kevin Lai. 'Bu satın alma, LATAM ve MENA gibi bölgelerde güvenilir, düzenlemelere tabi brokerlere erişimi genişleterek kapsayıcılığı teşvik etmek ve yatırımcılara bulundukları her yerde ihtiyaçlarını karşılayan sezgisel yatırım deneyimleri sunmak için daha geniş bir stratejinin parçasıdır.'

Mitrade'in regülasyon kapsamı halihazırda ASIC (Avustralya), CIMA (Cayman Adaları), FSC (Mauritius) ve CySEC (Kıbrıs) lisanslarını içermektedir. Fridah Asset Managers Pty Ltd aracılığıyla FSCA lisansının eklenmesi, Mitrade'in forex, endeksler, emtialar, ETF'ler ve hisseler dahil olmak üzere 800'den fazla finansal araca tutarlı erişim sunma yeteneğini daha da geliştiriyor.

MİTRADE HAKKINDA

Mitrade, Cayman Adaları CIMA (SIB1612446), Mauritius FSC (GB20025791), Avustralya ASIC (AFSL398528) ve Kıbrıs CySEC (CIF438/23) tarafından lisanslanmış, dünya çapında tanınan, ödüllü bir CFD ticaret platformudur. Marka, 5 milyondan fazla yatırımcıyı endeksler, forex, emtialar, ETF'ler, hisseler ve daha fazlası dahil olmak üzere OTC türevlerine bağlayarak piyasa erişimini demokratikleştiriyor.

Mitrade'in platformu, hızlı işlem gerçekleştirme, rekabetçi spreadler ve birden fazla cihazdan erişilebilen kullanıcı dostu bir arayüz sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Risk Uyarısı: CFD'ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir. Perakende yatırımcı hesaplarının %77'si bu sağlayıcı ile CFD ticareti yaparken para kaybetmektedir. CFD'lerin nasıl çalıştığını anladığınızı ve paranızı kaybetme riskini göze alıp alamayacağınızı düşünmelisiniz.

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye, teklif veya talep niteliği taşımaz.

Daha fazla bilgi için https://www.mitrade.com/ adresini ziyaret edin.