Eylül ayında Tarım-ÜFE endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,83, bir önceki aya göre yüzde 5,80 artış gösterdi. Yıllık en yüksek artış yüzde 155,54 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde, aylık en yüksek artış yüzde 19,63 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerde kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, Eylül ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, aylık yüzde 5,80 artışın kaydedildiği Tarım-ÜFE yılbaşına göre yüzde 28,90 artış, yıllık yüzde 46,83 artış, 12 aylık ise ortalamalara göre de yüzde 37,98 artış kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,28 artış yaşanırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,25 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve destekleyici hizmetlerde yüzde 1,96 azalış kaydedildi.

Ana grup verilerine göre bir önceki aya gör tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,10 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,42 artış kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞLAR MEYVELERDE

Bu arada yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 155,54 ile yumuşak çekirdekli meyveler (elma, armut gibi) ve sert çekirdekli meyveler (şeftali, kiraz gibi) alt grubunda görüldü.

Aylık bazda ise yüzde 19,63 artışla diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler (fındık, ceviz gibi) öne çıktı.