Adıyaman Üniversitesi Onarıcı Tarım Uygulamaları Proje Ekibi, Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek yerel tohumlar, biyoçeşitlilik, kent bostanları ve sürdürülebilir tarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İZMİR (İGFA) - Adıyaman Üniversitesi'nden Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ne ziyaret Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, onarıcı tarımın toprağı ve yaşamı birlikte koruyan bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak üniversitelerle kurulan iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Adıyaman Üniversitesi Onarıcı Tarım Uygulamaları Proje Ekibi, Bornova Belediyesi'nin ekolojik tarım ve sürdürülebilir gıda politikalarının önemli merkezlerinden biri olan Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete; Prof. Dr. Erhan Akça, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bayram, Proje Uzmanı Cihan Erdem, Osman Önder Altunbaş ve Mehmet Uçkun katıldı.

BORNOVA'NIN EKOLOJİK TARIM VİZYONU ANLATILDI

Ziyaret kapsamında proje ekibine; Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nin çalışmaları, kent bostanları, biyoçeşitlilik projeleri, coğrafi işaretli ürünler, eğitim faaliyetleri ile Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Bornova'nın yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaları ile onarıcı tarım anlayışını merkeze alan uygulamaları, akademisyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

BİLİM VE YEREL YÖNETİM İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, üniversitelerle yerel yönetimler arasında kurulacak iş birliklerinin; iklim kriziyle mücadele, toprak sağlığının korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

BAŞKAN EŞKİ: 'TOPRAĞI ONARMAK GELECEĞİ KORUMAKTIR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ziyaretle ilgili olarak,

'Onarıcı tarım, yalnızca üretimi değil, toprağı, suyu ve yaşamı birlikte koruyan bir yaklaşım. Bornova'da bilimin rehberliğinde yürüttüğümüz bu çalışmaların üniversitelerle buluşması bizler için çok değerli. Yerel tohumdan biyoçeşitliliğe uzanan bu yol, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.' diye konuştu.