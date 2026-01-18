İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin ocak ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşide, Anadolu tarihi kadınların perspektifinden ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği arkeolog ve yazar Özlem Ertan'ın konuk olduğu etkinlik, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Söyleşiye ilgi gösteren Maltepeliler, tarihe alışılmışın dışında bir bakış açısıyla yaklaşma fırsatı buldu.

Söyleşide, Anadolu tarihi boyunca kadın tanrıçaların ve figürlerin yalnızca sembolik karakterler olmadığı; aksine dönemin toplumsal yapısını ve kadının gerçek hayattaki konumunu yansıtan güçlü temsiller olduğu vurgulandı. Özlem Ertan, Eski Çağ Anadolu'sunda tanrıçaların ve kadınların toplumun merkezinde yer alan, saygın ve etkili figürler olduğunu ifade etti.

Özellikle Anadolu kökenli tanrıçalar üzerinde duran Ertan, başta Hekate olmak üzere bu figürlerin mitolojik anlatıların ötesinde, kadının doğayla, yaşamla ve bilgelikle kurduğu bağın sembolleri olduğunu belirtti. Tanrıçaların doğurganlık, koruyuculuk, sezgi, dönüşüm ve bağımsızlık gibi kadınlara atfedilen temel güçleri temsil ettiğini dile getirdi.

Maltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, katılımcıların sorularıyla interaktif bir şekilde devam etti.