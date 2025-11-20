OMP'nin Miami'de düzenlediği REAL Conference 2025, karar odaklı planlama, otonom yapay zekâ ve insan-yapay zekâ iş birliğiyle tedarik zinciri vizyonunu gerçek iş etkisine dönüştüren yenilikleri ortaya koydu.

ABD (İGFA) - OMP, tedarik zinciri planlama çözümleri alanında küresel bir lider olarak, OMP REAL Conference 2025 kapsamında Miami'de küresel tedarik zinciri yöneticilerini, teknoloji inovasyon liderlerini ve stratejik iş ortaklarını bir araya getirdi.

18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşen etkinlik, temsilci yapay zekâ (agentic AI), karar odaklı planlama ve insan-Yapay Zeka iş birliğinin tedarik zinciri planlamasının geleceğini nasıl yeniden şekillendirdiğini ortaya koydu. Etkinliğin önemli öne çıkanlarından biri, küresel tedarik zincirlerinde daha hızlı ve daha akıllı kararları desteklemek üzere tasarlanan OMP'nin gelişmiş yapay zekâ orkestrasyon çerçevesi UnisonIQ oldu.

FORTUNE 500 ŞİRKETLERİNDEN GERÇEK DÖNÜŞÜM HİKÂYELERİ

Arxada, AstraZeneca, Beiersdorf, Eastman, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Land O'Lakes ve Visy'den tedarik zinciri liderleri, somut sonuçlara dayanan dikkat çekici vaka çalışmalarını paylaştı:

• AstraZeneca, Unison Planning™'i küresel operasyonlarına nasıl ölçeklendirdiğini ve dalgalı piyasa koşullarında çevikliği ve karar güvenini artırmak için karar odaklı planlamayı nasıl uyguladığını anlattı.

• Beiersdorf, YZ destekli içgörülerin planlamacıları daha bilinçli ve etkili kararlar almak için nasıl güçlendirdiğini gösterdi.

• Eastman, sürdürülebilirliği temel planlama süreçlerine nasıl entegre ettiğini ve çevresel hedeflerle iş performansı arasındaki dengeyi nasıl kurduğunu aktardı.

• Kraft Heinz, Johnson & Johnson ve Land O'Lakes temsilcileri, şirketlerin tedarik zincirlerini daha dayanıklı ve uyumlu hale getirmek için iş birliği ve ortak inovasyonun giderek daha kritik hâle geldiğini vurguladı.

AGENTİC AI SAHNENİN MERKEZİNDE

Etkinliğin teması olan 'REAL - Gerçek uzmanlık. Gerçek çözümler. Gerçek sonuçlar.' kapsamında, katılımcılar yapay zekânın tedarik zinciri planlamasını nasıl dönüştürdüğüne odaklandı. Zero100'ün Kurucu Ortağı ve Baş Araştırma Sorumlusu Kevin O'Marah, temsilci ve otonom yapay zekânın planlamacı rollerini nasıl yeniden tanımladığını ve tedarik zinciri dayanıklılığını nasıl artırdığını cesur içgörülerle paylaştı.

Unison Plaza, OMP uzmanlarının Unison Planning™ platformunu, UnisonIQ yapay zekâ orkestrasyon çerçevesini ve Unison Companion Yapay Zeka asistanını tanıttığı bir inovasyon merkezi olarak hizmet verdi. Canlı demolar, Yapay Zeka destekli karar zekâsının uçtan uca tedarik zincirlerinde sürekli görünürlük, çeviklik ve iş birliği sağladığını ortaya koydu. Microsoft Azure, Rulex, Nulogy, EY, Deloitte ve Bluecrux gibi stratejik iş ortakları da sektör genelinde dijital dönüşümü hızlandıran ekosistem inovasyonlarını sergiledi.

İLERLEME İLE BİRLEŞMİŞ BİR TOPLULUK

OMP CEO'su Paul Vanvuchelen 'Müşterilerimiz tedarik zinciri inovasyonunun ön saflarında yer alıyor. İnsan-yapay zekâ sinerjisi sayesinde, verimlilikten hizmet seviyelerine ve dayanıklılığa kadar ölçülebilir etki yaratan küresel tedarik zincirlerini yeniden tanımlıyorlar. Bu konferans topluluğumuzu bir araya getirerek tedarik zinciri planlamasının geleceğini şekillendirme konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha güçlendirdi.' şeklinde konuştu.

OMP HAKKINDA

OMP, karmaşık planlama zorluklarıyla karşılaşan şirketlerin pazarda üstünlük elde etmesini, büyümesini ve gelişmesini sağlayan en gelişmiş dijital tedarik zinciri planlama çözümlerini sunar. Tüketici ürünlerinden yaşam bilimlerine, kimyasallardan metale, kâğıt ve ambalaj sektörlerine kadar geniş bir yelpazedeki yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünden faydalanmaktadır.