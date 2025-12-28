BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik; merkezin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ile bu organların görev ve yetkilerini kapsıyor.

Yeni düzenlemeyle merkezin, çağın gerekliliklerine uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern ağız ve diş sağlığı hizmeti sunması hedefleniyor. Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırmalar için gerekli klinik uygulama ortamlarının sağlanması amaçlanıyor.

YÖNETİM YAPISI BELİRLENDİ

Yönetmeliğe göre merkezin yönetim organları; Müdür (Başhekim), Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşuyor. Müdür (Başhekim), Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilecek. Müdürün idari, sağlık ve eğitim hizmetlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu ise Dekanın başkanlığında, fakülte yönetimi ve öğretim üyelerinden oluşacak ve merkezin işleyişine ilişkin kararları alacak. Danışma Kurulu ise merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler sunacak.

Merkez bünyesinde ağız, diş ve çene sağlığı alanında teşhis, tedavi, rehabilitasyon hizmetleri sunulacak; koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında toplum ağız ve diş sağlığı çalışmaları yürütülecek. Ulusal ve uluslararası projeler, eğitim ve sertifika programları, bilimsel araştırmalar ile yayın faaliyetleri de merkezin görev alanları arasında yer aldı.

Yönetmelikte klinik sorumluları, hastane müdürü, hastane müdür yardımcıları ve sorumlu hemşirenin görev ve yetkileri ayrıntılı şekilde düzenlendi. Klinik sorumlularının, sunulan sağlık hizmetlerinden ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu olacağı hükme bağlandı.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerinin Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü tarafından yürütüleceği belirtildi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz