Ankara Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - İlçe sakinlerinin güvenli ve sağlıklı hizmet almasını amaçlayan ekipler, son kontrollerde Kabahatler Talimatnamesi kapsamında restoranlar ve gıda satışı yapan işletmeler başta olmak üzere birçok noktada denetimlerine devam etti.

Yapılan incelemelerde genel temizlik kurallarını ihlal eden ve talimatnamede yer alan diğer kurallara aykırı hareket eden işletmelere yaptırımlar uygulandı.

'HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, denetimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu mesajı verdi: 'Alışveriş güvenliğini yükseltmek ve toplum sağlığını riske atan durumların önüne geçmek amacıyla zabıta ekiplerimiz kontrollerini düzenli olarak yapıyor. Denetimlerde işletmelere görülen aksaklıklar bildiriliyor; gerekli düzenlemeleri yapmayanlara ise yönetmelikler doğrultusunda yaptırım uygulanıyor. Amacımız ceza yazmak değil! Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Halk sağlığını korumak, güvenli bir ticaret ortamı sağlamak ve dürüst çalışan esnafın haklarını korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'