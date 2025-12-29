Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ve Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında düzenlenen yürüyüşler, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Sebaste Antik Kenti'nden başlayarak Roma Yolu üzerinden Kızkalesi sahiline uzanan parkurda doğaseverler, eşsiz manzara eşliğinde 6 kilometrelik keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Tarihi Kilikya Yolu yürüyüşü, her yaştan doğaseverin yoğun ilgisiyle karşılandı. Orta zorluk seviyesindeki parkurda katılımcılar hem spor yaptı hem de kentin tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

GÖKAYAZ: 'TARİHİ KİLİKYA YOLU, MERSİN'İN DOĞA VE TARİH POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARAN ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen büyük çaplı bir proje olduğunu belirterek, projenin kapsamına ilişkin bilgi verdi. Kilikya Yolu rotasının 550 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna sahip olduğunu kaydeden Gökayaz, 'Kilikya Yolumuz, toplam 4 ana etap ve 38 ayrı yürüyüş parkurundan oluşuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her hafta bu parkurun vatandaşlarımız tarafından tanınması ve sahiplenilmesi amacıyla, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız koordinesinde belirli aralıklarla bu yürüyüşleri düzenliyoruz. Bugünkü parkurumuzun güzergâhı Sebaste Antik Kenti'nden başlayarak Kızkalesi sahilinde sona erdi. Limon bahçeleri içerisinde çok güzel bir görsel şölen eşliğinde yürüdük' diye konuştu. Yürüyüşlerin sadece spor değil aynı zamanda bir kültür ve tanıtım faaliyeti olduğunu vurgulayan Gökayaz, 'Öncelikle bu projeyi yerelde çok iyi tanıtmayı hedefliyoruz. Ardından Kilikya Yolu'nu, dünyada sayılı yürüyüş rotaları arasına dahil ederek uluslararası düzeyde tanınır hale getirmek istiyoruz. Bu süreçte parkur üzerindeki küçük esnafın desteklenmesi, kamp alanları oluşturulması ve farklı sportif aktivitelerin geliştirilmesi için de planlamalar yapıyoruz' dedi.