Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'nde hizmet veren Kayseri Mutfak Akademisi'nin (KMA) Şef eşliğinde uygulamalı Lahmacun Workshop etkinliğine katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir eğitim kurumu olan Kayseri Mutfak Akademisi'nin, 2026 yılı Şubat ayında kapılarını açarak, yiyecek-içecek sektörüne eğitimli ve profesyonel işgücü kazandırmak misyonu ile faaliyete gireceğinin müjdesini verdi.

Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için proje, yatırım ve girişimlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kente kazandırdığı Mutfak Sanatları Merkezi'nin çalışmalarını da yakından takip ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'nde hizmet veren Kayseri Mutfak Akademisi tarafından düzenlenen Şef eşliğinde uygulamalı Lahmacun Workshop etkinliğine katıldı.

Büyükkılıç'a etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. MSM'yi çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar hizmetten dolayı Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. Başkan Büyükkılıç, mutfak bölümünü de ziyaret ederek, çalışan personele kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Workshopa katılmak üzere Kayseri Mutfak Akademisi'ne geçti. Workshop katılımcıları ve şeflerle selamlaşan Başkan Büyükkılıç, önlük giyerek tezgâhın başına geçti ve profesyonel şef ve aşçı adaylarını heyecanlandıracak müjdeyi verdi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomi alanında UNESCO'nun Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde olduğunu hatırlatarak, 'Bunu kalıcı kılma adına da Mutfak Sanatları Merkezi'mizi hayata geçirdik. Gerçekten hem kamuoyunda yankılandı olumlu anlamda hem de güzel hizmetleri ile kamuoyunda paylaşılmaya devam ediyor. 4 aylık bir eğitim sürecini gündemimize alıyoruz. Yetkimiz dâhilinde burada 256 saatlik bir eğitim ile buradan yetişecek aşçılarımızın donanımlı hale gelmesini sağlamış oluyoruz' şeklinde konuştu.

Kayseri Mutfak Akademisi'nde iki alanda eğitim verileceğini ifade eden Büyükkılıç, 'İkisine de ayrı ayrı öğrenciler alınacak. Tabi ki bu eğitim için hem setlerimizi vereceğiz hem malzemelerimizi sağlayacağız. Amacımız Kayseri'mizi hep olumlu paylaşıma vesile kılmak. Bu alanda emeği geçen birimimizi ve ekibimizi tebrik ediyorum. Yoğun bir talebin olduğunu da biliyorum. İşimizi profesyonelce yapacağız' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, eğitimlere katılacak olanlara başarı dileklerini ileterek, eğitimlere dair duyurunun ocak ayında yapılacağını ve şubat ayında da eğitimlerin başlayacağını söyledi.

Kayseri Mutfak Akademisi Temel Pastacılık Eğitimi ve Kayseri Mutfak Akademisi Temel Aşçılık Eğitimi'ne 2026 Şubat ayında başlıyor. Her iki eğitimde hafta 4 gün, her gün 4 saat olmak üzere haftalık 16 saat, aylık 64 saat şeklinde 4 ay boyunca toplam 256 saat olarak planlandı.

Kayseri Mutfak Akademisi'nde düzenlenecek eğitim süresi teorik ve pratik olmak üzere toplam dört ay olarak planlanırken sınıf kontenjanları, daha verimli bir eğitim için aşçılık kursu için 10 kişi ve pastacılık kursu için 8 kişi ile sınırlı tutuldu. Bütün katılımcılara profesyonel bıçak seti, çanta, aşçı kıyafeti ve yemek kitabı hediye edilecek eğitimlerden sonra başarılı olan katılımcılara iş garantisi sunulması ise Kayseri Mutfak Akademisi eğitimlerinin en büyük avantajı olarak dikkat çekiyor. Kayseri Mutfak Akademisi eğitimlerini başarılı şekilde tamamlayan katılımcılar, HACCP gıda güvenliği sertifikası, hijyen belgesi, Kayseri Mutfak Akademi Sertifikası, Kayseri Mutfak Akademi Kayseri Mutfağı kitabı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın sahibi olacak.