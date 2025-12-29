Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda yürütülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, özellikle dar sokaklar ve kaldırımlarda etkin temizlik sağlayan modern nilfisk araçları hakkında bilgiler verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların kış mevsimini güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirmesi adına tüm hazırlıkların önceden yapıldığını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kar, rahmettir ve berekettir. Hemşehrilerimizin bu süreci sorunsuz şekilde geçirebilmeleri için ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev başındadır' dedi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerde ana arterlerin açık tutulması için yoğun mesai harcayan ekiplerin, ilk kar sınavını başarıyla verdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Başta ilgisi ve alakasından dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Meteorolojik uyarıları dikkate alarak tüm önlemlerimizi önceden aldık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz; ana caddelerden sokaklara, kaldırımlardan yaya yollarına kadar her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Modern ekipmanlarımız, nilfisk araçlarımız, greyderlerimiz ve kar küreme ekiplerimizle birlikte özellikle yaya güvenliğini ön planda tutuyoruz. Don riskine karşı da tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.' İfadelerine yer verdi.

Olası yoğun kar yağışlarına karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Önceliğimiz her zaman vatandaş memnuniyetidir. Hemşehrilerimizin kışı daha sağlıklı, daha güvenli ve konforlu geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' diye konuştu.