Türkiye yalıtım sektörünün öncüsü İzocam, 60. yılını 'Biz Geleceğiz' mottosu ile kutlarken, 'Soğuğa Yalıtım, Mutluluğa Yatırım' temasıyla kış aylarında enerji tasarrufu ve yaşam konforunun önemine dikkat çekiyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin köklü ve deneyimli yalıtım markası İzocam, kuruluşunun 60. yılını kutlarken, yalıtımın hem tasarruf hem de çevresel önemini bir kez daha vurguluyor. 'Soğuğa Yalıtım, Mutluluğa Yatırım' temasıyla kış aylarında ısı kaybının önlenmesi ve konforlu yaşam alanları yaratılması ön plana çıkarılıyor.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, doğru yalıtım uygulamalarının tasarruf ve konfor açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, 'Yalıtımsız veya eksik yalıtılmış binalarda havayı ısıtıyoruz. Mevcut mevzuatlara uygun yalıtım ile bir konutta, yalıtım sız bir binaya göre yüzde 60'ın üzerinde enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Soğuk kış günlerinde ısınma maliyetini minimuma indiren yalıtım, yaz aylarında da klima kullanımından kaynaklı enerji tüketimini azaltarak konfor sağlamaktadır' dedi.

Yalıtımın sadece enerji tasarrufu değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir yatırım olduğunu vurgulayan Murat Savcı, 'Doğru malzeme, doğru kalınlık ve doğru uygulama ile yapılan yalıtım, bina ömrü boyunca en yüksek konforu ve en iyi getiriyi sağlar. Yalıtım yalnızca enerji faturalarını düşürmekle kalmaz; binaların değerini yükseltir ve kentlerin yaşam standartlarını iyileştirir' diye konuştu.

İzocam, 60 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de konut ve konut dışı yapılarla birlikte endüstriyel tesislerde yüksek performanslı yalıtım çözümleri sunmaya devam ediyor ve 'Bugünlere Yalıtım Yarınlara Yatırım' mottosu ile sürdürülebilir bir ge lecek için çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEK ISI YALITIMI SUNAN ÜRÜN PORTFÖYÜ İLE KIŞA HAZIRLIK

İnovasyon ve Ar-Ge'ye verdiği değer sayesinde 60 yıldır yalıtım sektörünün lideri konumunda yer alan İzocam, farklı iklim koşullarına ve ihtiyaçlara yönelik yüksek performanslı ısı yalıtım çözümleri sunuyor. Yaz-kış dengeli iç mekân sıcaklığı sağlayan ürün portföyü; Manto İzopor Plus, İzocam Mineral Cephe Levhası, İzocam Taşyünü Cephe Levhası ve İzocam Camyünü Çatı Şiltesi ile geniş bir kullanım alanına hitap ediyor.

Sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemleri için özel olarak geliştirilen Manto İzopor Plus, karbon katkılı yapısıyla daha iyi ısı yalıtımı sağlıyor. Hafifliği, kolay uygulanabilirliği ve ısı geçişini azaltan yapısı sayesinde hem ısınma hem de soğutma maliyetlerini düşürüyor; böylece konutlarda ve iş yerlerinde enerji verimliliğini artır arak karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Giydirme cephe sistemleri için üretilen İzocam Mineral Cephe Levhası, yüksek ısı yalıtımı ile cephelerdeki ısı kayıp ve kazançlarını azaltırken, 'A1 - Hiç Yanmaz' sınıfı özelliğiyle güvenli kullanım sunuyor. Yazın dışarıdan gelen sıcak havayı iç mekândan uzak tutarak serinlik sağlayan bu çözüm; dayanıklılığı, yangın güvenliği ve çevresel faydalarıyla özellikle yüksek katlı binalarda tercih ediliyor.

Benzer şekilde giydirme cephelerde kullanılan İzocam Taşyünü Cephe Levhası, farklı kaplama ve ebat seçenekleriyle kolay montaj imkânı sunuyor. Isı yalıtımıyla birlikte ses yalıtımı ve yangın güvenliği açısından da yüksek performans sunan ürün, cephelerde konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturuyor.

Çatı uygulamalarına yönelik geliştirilen İzocam Camyünü Çatı Şiltesi hem kullanılmayan hem de kullanılan çatı a ralarında ısı yalıtımını güçlendiriyor. Hafif yapısı ve kolay uygulanabilirliği ile öne çıkan ürün, ısı kayıplarını azaltarak kışın ısınma maliyetlerini düşürüyor ve yazın serinlik sağlıyor.

İzocam, 60'ıncı yılında ürün portföyünü yenilikçi çözümlerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Ses, ısı ve yangın performansını estetikle buluşturan yeni ürünü İzocam Everest Mineral Asma Tavan Levhası, yüksek performanslı mineral yün yapısı sayesinde A sınıfı yangın dayanımı, üstün ses yutumu ve güçlü ısı yalıtımı sunuyor. Modern mimariye uygun tasarımıyla ofislerden kamu binalarına kadar pek çok alanda daha konforlu ve güvenli iç mekânlar oluşturuyor.

Endüstriyel tesisler için geliştirilen bir diğer yeni ürün İzocam HT Camyünü Prefabrik Boru ise 450°C'ye kadar dayanımı, düşük ısı iletkenliği ve modüler yapısıyla boru hatlarında yüksek ısı yalıtımı sağlıyor. Enerji kayıplarını azaltarak tesis verimliliğini artıran ürün, aynı zamanda çalışanlar için daha sessiz, güvenli ve konforlu bir ortam sunuyor.