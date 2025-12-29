Kayseri Talas Belediyesi, ileri yaş grubundaki vatandaşların sağlıklı, mutlu ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Talas'ın Çınarları' programıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. 'Hareket Etmenin Yaşı Yok' anlayışıyla düzenlenen etkinlikler, Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kültür-fizik ve genel egzersizlerde KayseriTalas'ın çınarları hem hareket etti hem de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Kültür evlerini dolduran büyükler, kimi zaman kahkahalarla, kimi zaman dostça sohbetlerle geçen etkinliklerde bedenlerini olduğu kadar ruhlarını da dinlendirdi.

Program kapsamında, Osmanlı Kültür Evi'nde pazartesi, Selçuklu Kültür Evi'nde ise çarşamba günleri gerçekleştirilen egzersizlerle Talas'ın çınarları hayata yeniden hareketle tutunuyor. Saat 13.30'da başlayan bu buluşmalar, sadece bedeni değil ruhu da canlandırıyor dostlukları pekiştiriyor, tebessümleri çoğaltıyor. Kültür-fizik ve genel egzersizler, büyüklerimize kendilerini daha güçlü, daha mutlu ve daha genç hissettiren bir yaşam alanı sunuyor.

'ÇINARLARIMIZ BİZİM EN KIYMETLİ MİRASIMIZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her iki kültür evinde de gerçekleştirilen programlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

'Büyüklerimiz bu şehrin hafızası, duası ve bereketidir. Onların sağlığına, mutluluğuna ve hayata aktif katılımına katkı sunmak bizim için bir görev değil, gönül meselesidir. Talas'ın çınarlarını kültür evlerimizde hareketle, muhabbetle ve sevgiyle buluşturmaya devam edeceğiz. Çünkü hareket etmenin yaşı yok.'

Talas Belediyesi, sosyal belediyeciliği merkeze alan hizmet anlayışıyla, toplumun her kesimine dokunan projelerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.