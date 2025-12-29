Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde, yeni yıl öncesinde yılbaşı temalı birbirinden renkli atölyeler düzenlendi. Katılımcılar hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli anlar yaşadı.

MERSİN (İGFA) - Etkinlikler kapsamında Barista Atölyesi'nde 'Balkabaklı Yeni Yıl Latte' ve 'Zencefilli Kurabiye' hazırlanırken, Kek Atölyesi'nde 'Cake Pops' ve 'Cupcake' yapımı ile süsleme çalışmaları yapıldı. Soğuk Mutfak Atölyesi'nde ise yılbaşı mezeleri hazırlanarak, 'Yeni Yıl Tadım Tabağı' oluşturuldu.

Ayrıca düzenlenen Baklavalı Cheesecake Atölyesi, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yılbaşı atmosferini tamamlayan atölyeler arasında 'Işıltılı Masa Düzeni' ve 'Görgü Kuralları Atölyesi' de yer aldı. Bu atölyede katılımcılara; özel gün sofralarında masa düzeni, sunum teknikleri ve görgü kuralları hakkında bilgiler verildi. 'Kapı Süsü Atölyesi'nde ise, yeni yıl ruhunu yansıtan el emeği süsler hazırlandı.

Ev hanımlarından öğrencilere, farklı meslek gruplarından aşçılık öğrencilerine kadar geniş bir katılıma ev sahipliği yapan atölye çalışmaları, çok yoğun ilgi gördü. Katılımcılar yeni yıla girerken, güzel dilekler eşliğinde eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdi.