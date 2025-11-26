Çiğli Belediyesi'nin Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği 'Emrah Bari ile Çiğli Komedi Akşamları' Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleştirildi. Emrah Bari'nin sahne performansı izleyenleri kahkahaya boğarken, salonu dolduran öğretmenler, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve CHP İlçe Kadın Kolları keyifli anlara ortak oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde kKatılımın yoğun olduğu etkinlikte, izleyiciler hem eğlendi hem de öğretmenler için hazırlanan bu özel programın parçası olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplum için taşıdığı değeri vurguladı.

Başkan Yıldız, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını, aynı zamanda geleceğin mimarları olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; 'Emekleriyle geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimize sadece bugün değil her gün minnettarız. Onlar için hazırladığımız bu özel gecede yüzlerinde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize.'

Başkan Yıldız, öğretmenlerin yalnızca sınıflarda değil, hayatın her alanında örnek olduklarını, verdikleri değerlerin toplumun kültürel ve sosyal gelişimine yön verdiğini de sözlerine ekledi. Çiğli Belediyesi olarak öğretmenlere yönelik kültür-sanat etkinliklerini artıracaklarını belirten Yıldız, 'Onların emeğini görünür kılmak, değerlerini yaşatmak bizim en önemli görevimizdir' dedi.