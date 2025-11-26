Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın, 2017 yılında 9 yaşındaki Beril ile birlikte fidan diktiği ağaç dikme etkinliğinin ardından şiirleri Kocasinan Çocuk Dergisi'nde yayımlanan genç şair Ecrin'le tam 8 yıl sonra bir okul ziyaretinde yeniden karşılaşması, duygu dolu anlara sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iki öğrencinin 8 yıl önce birlikte çekildikleri fotoğrafı göstererek yanına gelmesi üzerine büyük bir tebessümle duygularını dile getirdi. 'Zaman geçiyor ama gönülden gönüle kurulan bağın hiç değişmediğini görmek gerçekten çok kıymetli,' diyen Başkan Çolakbayrakdar, Beril ve Ecrin'in artık 12. sınıfa giden, pırıl pırıl iki genç olarak karşısında durmasının kendisini oldukça mutlu ettiğini vurguladı.

Sahabiye Mahallesi'ndeki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ziyaretinde iki öğrencinin 8 yıl önce birlikte çekilen fotoğrafı Başkan Çolakbayrakdar'a göstermesi, yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturdu.

Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, 'Beril ve Ecrin kızlarımız büyümüş, bugün ülkesine ve milletine hizmet edecek donanımlı gençler olarak karşımıza çıkmışlar. Onlar nezdinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Ülkemizde vatanına, milletine, toprağına ve bayrağına sahip çıkmak için küçük ya da büyük diye bir yaş kavramı yoktur. Hepimiz, ailemizden ve öğretmenlerimizden aldığımız değerlerle yetişiriz. Yaş ilerledikçe bu değerlerin ne kadar anlamlı ve vazgeçilmez olduğunu daha iyi kavrarız. Sizler, güçlü ve büyük Türkiye'yi çok daha ileri seviyelere taşıyacak olan nesilsiniz. Yaşamınız iyiliklerle, güzelliklerle ve hayırlı başarılarla dolu olsun.' İfadelerine yer verdi.