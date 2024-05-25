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Nizip Gençlik Gençlik Merkezi'nin, Nizipli çocukları, gençleri ve üniversiteli öğrencilere her dalda  yetiştirmek amacıyla kurulan, Nizip Gençlik Merkezi açtığı kurslara  ilgi büyük oluyor.
Nizip Gençlik Merkezi tarafından açılan  Milli Park kütüphanesinde  gençlerin yaptığı  sergi halk tarafından takdir edildi.

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Nizip Gençlik Merkezine bağlı olan el sanatları  kursunda yapıldı. 
Bu kursta  hanımlar ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla  ürünler ortaya çıktı. 
Kursta Filografi,ağırlıklı olarak ahşap boyama,bakır işleme,tel kırma, ipek kozasından ,fıstık ağacı, çiçek yapımı  ve resimlerle sergi açılışı  yapıldı.  

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Sergiye Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, kurum amirleri bürokratlar  ve halk katıldı. 

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Nizip halkı sergiyi büyük ilgi göstererek yaptıkları eserlerden dolayı öğrencilere teşekkür ettiler.

Editör: MURAT AYDIN