Nizip Gençlik Gençlik Merkezi'nin, Nizipli çocukları, gençleri ve üniversiteli öğrencilere her dalda yetiştirmek amacıyla kurulan, Nizip Gençlik Merkezi açtığı kurslara ilgi büyük oluyor.

Nizip Gençlik Merkezi tarafından açılan Milli Park kütüphanesinde gençlerin yaptığı sergi halk tarafından takdir edildi.



Nizip Gençlik Merkezine bağlı olan el sanatları kursunda yapıldı.

Bu kursta hanımlar ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla ürünler ortaya çıktı.

Kursta Filografi,ağırlıklı olarak ahşap boyama,bakır işleme,tel kırma, ipek kozasından ,fıstık ağacı, çiçek yapımı ve resimlerle sergi açılışı yapıldı.



Sergiye Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, kurum amirleri bürokratlar ve halk katıldı.



Nizip halkı sergiyi büyük ilgi göstererek yaptıkları eserlerden dolayı öğrencilere teşekkür ettiler.