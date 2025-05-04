Ege İhracat Birlikleri (EİB), nisan ayında 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB’nin ihracatı 2024 yılı nisan ayındaki 1 milyar 346 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 9 artış gösterdi.İZMİR (İGFA) - Sanayi sektörleri EİB’nin nisan ayı ihracatına yüzde 11’lik artışla 787 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 5’lik artışla 541 milyon dolardan 569 milyon dolara yükseldi. Egeli madencilerin ihracatı yüzde 14’lük artışla 99 milyon dolardan 112,6 milyon dolara ilerledi.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesi nisan ayında ihracatlarını artırmayı başarırken, 4 ihracatçı birliği 2024 yılı nisan ihracat seviyelerinin gerisinde kaldı.

DEMİR İHRACAT LİDERİ, TEKSTİL İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 22’lik artışla 170 milyon dolardan 208 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini korudu. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 35’lik artışla ihracatını 30 milyon dolardan 40,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.

Son olarak yumurta ihracatına getirilen 1,5 dolarlık fonla sarsılan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği nisan ayında 135,7 milyon dolarlık ihracat yaparak ikinci sıradaki yerini korumakla birlikte ihracatta yüzde 2 gerileme yaşadı.

MADEN SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracattaki başarısını nisan ayında da sürdürdü. 2024 yılı nisan ayında 99 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı nisan ayında yüzde 14’lük artışla 112,6 milyon dolara taşıyan Ege Maden İhracatçıları Birliği EİB bünyesinde üçüncü basamağın sahibi oldu. EMİB yıllık 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı ve yıllık 1,5 milyar dolar ihracat seviyesine bir adım daha yaklaştı.

HAZIR GİYİM İHRACATI ARTTI

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatını domine eden birliklerden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nisan ayında ihracatını yüzde 9’luk artışla 93,9 milyon dolardan 101,9 milyon dolara ilerletti. EHKİB son 1 yıllık dönemde 1 milyar 372 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Cumhuriyetimizin 100 yılında 1 milyar 65 milyon dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaşan, 2024 yılında ihracatta kayıplar yaşayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılında yaralarını sarıyor. Nisan ayında ihracatını yüzde 19’luk artışla 77,7 milyon dolardan 92,8 milyon dolara çıkaran EHBYTİB 2025 yılının ocak-nisan döneminde de ihracatını yüzde 9’luk artışla 347milyon dolardan 379 milyon dolara çıkardı.

YAŞ MEYVE SEBZE VE MAMUL İHRACATINDAKİ DÜŞÜŞ DURDU

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bitkisel ürün ihracatının lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği son aylardaki ihracattaki gerilemesini nisan ayında durdurdu. Nisan ayında ihracatı yüzde 7’lik artışla 80 milyon dolardan 86,7 milyon dolara çıkan EYMSİB, EİB bünyesindeki sıralamada altıncı sıraya tutundu.