Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehrin köklü gastronomi kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek İnegöl Nostalji Gazozunu yeniden İnegöllülerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Gastro İnegöl çatısı altında cam şişelerde hazırlanan İnegöl Nostalji Gazozu ilk etapta; Gastro İnegöl Restoran, Gastro Kafe ve İnegöl Kent Müzesi’nde vatandaşlarla buluştu. İnegöl Belediyesi’nin yerel değerlere sahip çıkma ve gastronomi mirasını yaşatma hedefi doğrultusunda ortaya çıkan bu özel ürün, hem nostalji arayanlar hem de yerel tatlara meraklı olanlar için dikkat çekici bir alternatif oldu.

“İNEGÖL GAZOZU HEM BİR HATIRA HEM BİR DEĞER”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin kültürel değerlerini yeniden canlandırmanın önemine vurgu yaparak, “İnegöl denilince sadece köfte değil; tarihi, kültürü, mutfağıyla çok zengin bir şehirden bahsediyoruz. Bugün nostaljik bir lezzeti, İnegöl Gazozu’nu yeniden İnegöllülerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ürün, geçmişe özlem duyanlar için bir hatıra, yeni nesiller içinse tanışılması gereken yerel bir tat olacak” dedi.

Başkan Alper Taban, Gastro İnegöl markasının sadece bir restoran değil, aynı zamanda İnegöl’ün göç mutfağını, geleneksel lezzetlerini ve kültürel mirasını yaşatan bir merkez olduğunu belirtti. “Bugün itibarıyla 6 lezzetimiz coğrafi işaretle tescillendi. İnegöl Köftesi’nin yanı sıra Sütlü Kadayıf, Çıbrıka, Cerrah Kuru Fasulyesi, Mişoriz ve Piyazımız artık resmi olarak da İnegöl’e ait. Biz bu mutfak hafızasını yaşatmakla kalmayıp, markalaştırarak geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnegöl’ün gastronomi alanında güçlenmesinin, yerel ekonomiye de önemli katkı sağladığını dile getiren Taban, “Her bir ürünümüz şehrimizin tanıtımına katkı sunuyor. Nostalji Gazozu da bu zincirin önemli bir halkası olacak. Şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için hem bir tat hem de bir hatıra olacak. İnegöl Nostalji Gazozumuz şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.