Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın ana sponsoru Eker oldu. Takım, Vodafone Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor Eker ismiyle mücadele edecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile Eker Süt Ürünleri arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı. Buna göre kadın voleybol takımı, 2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi’nde “Nilüfer Belediyespor Eker” ismiyle mücadele edecek. Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker’in imzaladığı protokol töreninde, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Eker Süt Ürünleri Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker de yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in bilinirliği yüksek, marka bir kent olduğunu belirterek, “Kadın voleybolu, Filenin Sultanları ile birlikte toplumda daha da ilgi görmeye başladı. Bununla birlikte Nilüfer Belediyespor da spor alanında önemli başarılar elde etmiş, ülkemizi ve Bursa’yı 3 defa Avrupa’da temsil etmiş bir kulüp. Kentimizin marka değeri olarak öne çıkıyor. Başarılarıyla da bizleri gururlandırıyor” dedi.

“ŞEHRİN MARKALARI İLE BÜTÜNLEŞMEK İSTİYORUZ”

Bursa’nın yerel markalarla daha da güçlü büyüyeceğine inandıklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Şehrin markaları ile bütünleşmek istiyoruz. Eker de Bursamızın kıymetli ve değerli markalarından birisi. Bu protokolü de iyi bir iş birliği olarak düşünüyoruz. Güzel bir ortaklık oldu. İnşallah uzun yıllar bu ortaklığı sürdürürüz” dedi. Başkan Şadi Özdemir, “ Bizler kadının her alanda olduğu gibi sporda da öne çıkmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

“NİLÜFER BELEDİYESPOR İLK OLDU”

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, ilk kez bir takım sponsorluğu yaptıklarını dile getirerek, “Ancak spor konusunda tecrübeliyiz. Bizler her zaman spor aktivitelerinin içindeyiz. Burada da hem takıma hem de markaya bir şeyler katmak ve birlikteliğimizi uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Firmanın Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker de, özellikle kadın takımına destek olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Sponsorluğun yanı sıra takıma daha fazla katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Nevra Eker, tribünlerdeki izleyici sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da ligi başarı ile tamamlamak istediklerini vurgulayarak, “Eker ailesine aramıza ‘hoş geldin’ diyoruz. Sağladıkları destek için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Protokol töreninin ardından Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker ile Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker’e kızlarının isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.