Kulüp yetkilileri, oyuncunun yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacağını duyururken, Lynn Kidd'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Maç sırasında aldığı darbe sonrası elinde ödem oluşan Kidd'in yapılan kontrolleri ve MR'ı sonucunda sol el bileğinde kırık tespit edildi.

