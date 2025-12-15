Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Bnei Penlink Herzliya maçında sakatlanan Lynn Kidd'in sol el bileğinde kırık tespit edildi. Oyuncu yaklaşık 6 hafta forma giyemeyecek.
BURSA (İGFA) - Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında deplasmanda oynadığı Bnei Penlink Herzliya maçında sakatlanan oyuncusu Lynn Kidd'in durumunu açıkladı.
Maç sırasında aldığı darbe sonrası elinde ödem oluşan Kidd'in yapılan kontrolleri ve MR'ı sonucunda sol el bileğinde kırık tespit edildi.
Kulüp yetkilileri, oyuncunun yaklaşık 6 hafta parkelerden uzak kalacağını duyururken, Lynn Kidd'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.
Kaynak: RSS