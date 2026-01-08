Nevşehir'de 'Okuma Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, yetişkinlere yönelik yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Öğretimi kursu başladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ve Nevşehir Şehit J. Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

'Okuma Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, yetişkinlere yönelik Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Öğretimi kursu başladı.

Projenin temel amacı, bugüne kadar okuma yazma öğrenme fırsatı bulamamış vatandaşların bu temel beceriyi kazanarak toplumsal hayata daha aktif ve özgüvenli bir şekilde katılmalarını sağlamak.

Kurs hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09.00-12.00 arasında vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir nokta olan 2000 Evler Pazar Yeri'nde verilmeye başlandı.

Kursun sonunda başarılı olan kursiyerler, temel okuma yazma becerilerini kazanmış olacaklar.