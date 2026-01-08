İzmir Bornova Belediyesi'nin yaklaşık bir yıl önce açtığı Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, 1.019 çeşit yerel tohumu koruma altına alarak hem ücretsiz dağıtım hem de eğitim faaliyetleriyle ekolojik farkındalığı güçlendiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri'nin ikinci katında 15 Şubat 2025'te hizmete açılan Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi, bir yıl gibi kısa bir sürede hem yerel tohumların korunması hem de ekolojik farkındalık çalışmalarıyla önemli bir merkez haline geldi.

Merkezde; 670'i yazlık sebze, 60'ı kışlık sebze ve yeşillik, 130'u tahıl-bakliyat, 48'i yağlık bitki, 96'sı tıbbi-aromatik bitki ve 15'i coğrafi işaretli tür olmak üzere toplam 1.019 çeşit yerel tohum sergileniyor.

Hafta içi her gün vatandaşlara ücretsiz tohum dağıtımı yapılan merkezde, 2025 yılı içinde 965 Bornovalı'ya 13.425 paket tohum ulaştırıldı. Bornova Belediyesi ayrıca yerel tohumun yaşam döngüsünü yalnızca üretimle değil, eğitim ve katılım odaklı bir yaklaşımla destekledi.

ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE EKOLOJİK EĞİTİM

Merkezi ziyaret eden 41 okuldan 3.107 öğrenciye; tohum topu hazırlama, tohum çimlendirme ve sürdürülebilir tarım temalı atölyeler düzenlendi. Talep eden okullara gidilerek eğitimler sınıf ortamında da devam ettirildi.

Yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen 6 atölyede 160 katılımcı, yerel tohum yetiştirme ve çimlendirme teknikleri üzerine uygulamalı eğitim aldı.

8 BİN PAKET ATALIK TOHUM BORNOVALILARA ULAŞTI

Yürürlükteki Tohumculuk Kanunu kapsamında satışı yasaklanan yerli tohum çeşitliliğini korumak amacıyla düzenlenen Tohum Takas Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Şenlikte vatandaşlar hem keyifli bir gün geçirdi hem de Belediye stantlarından 8 bin paket atalık tohum temin etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 33 dernek ve belediye de şenliğe katılarak yerel tohum ve çiçeklerin paylaşımına katkı sundu.

BORNOVA'DAN TÜRKİYE'YE YAYILAN TOHUM HAREKETİ

Bornova Belediyesi, yıl boyunca İzmir ve farklı şehirlerde düzenlenen 9 ayrı tohum takas etkinliğine katılım sağladı. Bu etkinliklerde başta coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyası olmak üzere merkezde üretilen yerel tohumların tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Yıl genelinde bu etkinliklerde 23.520 paket atalık tohum vatandaşlarla buluştu.

BAŞKAN EŞKİ: 'YEREL TOHUMLARI KORUMAK GELECEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR'

Çocukların toprağa, doğaya ve üretime temas etmesini önemsediklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Yerel tohumlarımız sadece bir bitki değil; kültürümüzün, belleğimizin ve geleceğimizin güvencesi. Bornova'da başlattığımız bu hareketi büyüterek sürdürmeye kararlıyız. Yerel tohum hareketini yalnızca Bornova ile sınırlı görmüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretimi destekleyen herkese omuz vermeye hazırız. Tohumlarımız çoğaldıkça yaşamın bereketi de çoğalacak.' dedi.